Кибермошенничество набирает новые обороты – теперь используют голоса знаменитостей

В последнее время участились случаи, когда мошенники в социальных сетях выдают себя за знаменитостей и просят деньги у их подписчиков. По информации Министерства внутренних дел Азербайджана, преступники применяют различные методы для того, чтобы обмануть граждан.

Как сообщает 1news. az со ссылкой на Qafqazinfo.az, они собирают информацию о популярных личностях с помощью социальной инженерии, используют их фотографии и данные. Затем мошенники связываются с подписчиками этих известных людей через мессенджер WhatsApp, представляясь владельцами известных аккаунтов. Для большей убедительности преступники даже синтезируют голоса знаменитостей с помощью искусственного интеллекта и используют виртуальные номера, совпадающие с реальными номерами знаменитостей.

Под предлогом срочной нужды в деньгах они выманивают средства у доверчивых граждан. Исследования показывают, что жертвами этой схемы обмана уже стали многие люди.

Заместитель руководителя пресс-службы МВД Зейни Гусейнов сообщил что ведомство регулярно проводит оперативные мероприятия, направленные на борьбу с киберпреступностью, а также ведет пропагандистскую, агитационную и просветительскую работу. Тем не менее, преступники продолжают совершенствовать свои методы.

Министерство внутренних дел призывает граждан быть внимательными, проверять информацию, полученную по входящим звонкам, и ни в коем случае не передавать деньги незнакомым людям. В случае возникновения таких ситуаций необходимо сообщить на горячую линию по номеру «102».