Американцы недовольны Байденом

Большинство американских граждан недовольны итогами работы президента США Джо Байдена, который 20 января уступит пост главы государства республиканцу Дональду Трампу.

Об этом свидетельствуют обнародованные результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

По данным исследования, 57% респондентов не одобряют работу Байдена в должности президента. Еще 42% опрошенных заявили, что одобрительно относятся к итогам его деятельности, 1% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос.

Как отмечает телеканал, показатель одобрения американцами деятельности Байдена оказался ниже, чем оценка работы 44-го президента США Барака Обамы (57%) и 42-го американского лидера Билла Клинтона (62%). Трамп также опередил Байдена в конце своего первого президентского срока - тогда 47% американцев положительно оценили результаты его работы. В то же время рейтинг Байдена, по данным Fox News, оказался выше, чем у 43-го президента Джорджа Буша - младшего (34%).

Опрос проводился с 10 по 13 января, в нем приняли участие более 900 американцев со всей страны. Погрешность составила 3 процентных пункта.