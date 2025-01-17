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Сталлоне, Гибсон, Войт: Трамп назначил своих спецпосланников в Голливуде

First News Media08:56 - Сегодня
Сталлоне, Гибсон, Войт: Трамп назначил своих спецпосланников в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначил актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и отца Анджелины Джоли Джона Войта его спецпосланниками.

Об этом он рассказал в своей социальной сети Truth Social.

«Они будут служить моими специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, много бизнеса которого за последние четыре года ушло за границу, назад — больше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было», — поделился планами Трамп.

У Трампа сложные отношения с большинством актеров и творческих работников демократического Голливуда, где его не принимают. Многие из них неоднократно высказывались против него во время различных награждений.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Трампу предстоит серьезная «борьба за душу Америки» — Голливуд. Пушков заявил, что Голливуд является одной из главных площадок формирования ценностей современных США, что понимает Трамп. «Борьба за душу Америки — это выражение самого Трампа — предстоит нешуточная», — подчеркнул он.

Источник: Lenta.ru

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