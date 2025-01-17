Броберг: базы США в Гренландии останутся даже в случае обретения независимости

Американские базы в Гренландии останутся на острове даже в случае обретения независимости от Дании.

Об этом рассказал экс-глава МИД Гренландии Пеле Броберг в беседе с РИА Новости.

По его словам, с этим согласны все политические партии Гренландии.

«Но мы все согласились с тем, что независимо от того, получим мы независимость или сделаем что-то ещё, это будет сделано в любом случае с соглашением об обороне с США», — ответил он на вопрос о возможности закрытия американских баз на острове.

Броберг также заявил, что весь мир пытается завоевать остров из-за его природных ресурсов.

Ранее бывший глава МИД Гренландии Пеле Броберг сообщил, что 75% жителей острова выступают за независимость от Дании.

Источник: RT