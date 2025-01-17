Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения с ХАМАС, но его утверждение правительством откладывается

Офис премьер-министра Израиля официально подтвердил, что делегации на переговорах в Дохе подписали соглашение о перемирии, но правительство Израиля сможет обсудить и утвердить его не раньше субботы.

Об этом сообщает израильская пресса со ссылкой на офис премьер-министра Нетаньяху.

Ранее в четверг офис Нетаньяху заявлял, что правительство Израиля не может проголосовать за одобрение соглашения о перемирии с ХАМАС, так как группировка в последний момент отказалась от ряда договоренностей и пытается вставить в соглашение новые пункты.

Без одобрения Израиля соглашение не может вступить в силу.

Как сообщают газеты Times of Israel и Jerusalem Post со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху, премьер в пятницу соберет военный кабинет, чтобы проголосовать за соглашение.

Однако утвердить сделку с ХАМАС должен и полный состав правительства, а он, по словам пресс-службы Нетаньху, сможет собраться не раньше вечера субботы.

«Тем, кто оппонирует сделке, нужно дать 24 часа на то, чтобы подать петицию в Высокий суд, а после заседания днем в пятницу у них не осталось бы достаточно времени, потому что многие из них религиозны и соблюдают шаббат», — пересказывает Times of Israel объяснение пресс-службы Нетаньяху.

О том, что сделка согласована, стало известно еще в среду вечером. О ней как о свершившемся факте объявили основные посредники на переговорах — Катар и США.

Однако израильская сторона, несмотря на давление из Вашингтона, до сих пор не подтверждала подписание документа. По мнению аналитиков, таким образом Израиль давал понять, что энтузиазм международных посредников преждевременен.

Против соглашения ожидаемо выступают министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Оба известны своими ультраправыми взглядами и поддержкой военной операции в Газе.

Ранее Бен-Гвир заявил, что катарское соглашение равносильно капитуляции Израиля перед ХАМАС. И он, и Смотрич пригрозили подать в отставку, если Израиль откажется от цели полного уничтожения группировки.

Если они это сделают, Израиль ожидает очередной политический кризис. Без двух партий, которые возглавляют Смотрич и Бен-Гвир, правящая коалиция как минимум потеряет большинство в парламенте, а как максимум — развалится.

В четверг вечером министр по делам диаспоры Амихай Чикли также пригрозил отставкой, если Израиль уйдет из Филадельфийского коридора вдоль границы между сектором Газа и Египтом до того, как будут достигнуты военные цели.

Пока перемирие не началось, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа.

Этапы соглашения

Как предполагают израильские газеты, если Израиль одобрит соглашение только в субботу, то оно вступит в силу в понедельник, 20 января.

Соглашение предполагает три этапа, о которых пока известно только в общих чертах.

Первый этап

Первый этап рассчитан на шесть недель и должен начаться с полного прекращения огня.

После этого перемещенные палестинцы, бежавшие из районов активных боевых действий в секторе Газа, смогут начать возвращаться домой. По оценкам ООН, таких людей в Газе около 2 млн человек (90% населения сектора).

Кроме того, на первом этапе в сектор Газа будет направлена гуманитарная помощь. Предполагается, что ежедневно в сектор будут заезжать тысячи грузовиков.

Одновременно ХАМАС начнет отпускать израильских заложников. Первая группа будет состоять из 33 человек (ранее говорилось о 34). Это будут женщины, дети и старики. Однако неясно, сколько из этого числа будет живых людей и в скольких случаях речь идет о передаче тел.

Как заявил представитель израильского кабинета Давид Месер, власти полагают, что в большинстве это будут живые заложники.

Этот пункт соглашения, а также то, что правительство до конца не знает, кого им отдадут, вызывает ярость в Израиле.

ХАМАС требует взамен тысячу палестинских заключенных, и все они – живые люди, а Израиль не только в очередной раз идет на неравноценный обмен, но еще и действует вслепую, говорят многие израильтяне.

Им неясно, почему их правительство сразу не потребовало возвращения всех 94 заложников. По данным израильской разведки, именно столько израильтян все еще находятся в плену, 34 из них мертвы.

Палестинские официальные представители заявляют, что судьба остальных заложников будет обсуждаться на дальнейших этапах выработки соглашения, к которым стороны приступят на 16-й день прекращения огня при условии, что первая фаза будет проходить согласно плану.

Второй этап

Он предполагает полное окончание войны, но так как стороны еще даже не приступили к его обсуждению, неясно, что именно имеется в виду под «полным окончанием».

Судя по всему, на этом этапе ЦАХАЛ должен начать покидать территорию сектора Газа, но детали неизвестны.

Согласно президенту США Джо Байдену, чей план урегулирования и лег в основу соглашения, на втором этапе должны быть возвращены оставшиеся израильские заложники и тела убитых.

Израиль со своей стороны обязался отпустить тысячу палестинских заключенных, из которых 190 человек отбывают сроки свыше 15 лет по серьезным обвинениям.

Неясно, будет ли передана вся тысяча заключенных на втором этапе или часть Израиль отпустит еще в первой фазе.

Третий этап

Третий, заключительный этап соглашения предусматривает реконструкцию Газы, на что могут уйти годы.

Источник: ВВС