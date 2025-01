Фонд тюркской культуры и наследия: новые горизонты

Фонд тюркской культуры и наследия играет ключевую роль в сохранении и популяризации богатого культурного наследия тюркских народов.

Организация служит мостом между тюркоязычными странами, способствуя укреплению культурных связей и продвижению общих исторических и духовных ценностей. Благодаря своей деятельности Фонд способствует сохранению уникальных традиций и их передаче будущим поколениям.

Фонд реализует различные проекты, такие как научные конференции, выставки, публикации и переводы, способствующие углубленному изучению и распространению знаний о тюркских народах и их богатой истории.

С 3 ноября 2023 года, по решению 10-го Саммита глав государств, новым президентом Фонда тюркской культуры и наследия была назначена заслуженный деятель Республики Казахстан, профессор, доктор искусствоведения, композитор Актоты Раимкулова. Под её руководством было реализовано множество значимых проектов. 2024 год стал особенно плодотворным и показательным в деятельности Фонда, ознаменовавшись рядом важнейших событий и инициатив. Вот некоторые пункты из доклада прочитанном в Национальной академии наук Азербайджана о проделанной работе:

1. В течение 2024 года Фонд провел планомерную работу совместно с соответствующими органами Туркменистана и Узбекистана по включению этих стран в состав стран-участников Фонда. Результатом этого кропотливого труда стало решение Туркменистана войти в состав в качестве страны-наблюдателя, а Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев на ХІ Саммите Организации Тюркских Государств объявил: «О решении Узбекистана войти в состав Фонда, как полноценного его участника. Это большое достижение в стратегическом развитии нашего братского союза, благодаря которому мы сможем вместе проложить путь к эволюции и процветанию нашего общего духовно-культурного богатства».

2. За 12 летнюю историю Фонд впервые провел Заседание Совета Фонда на уровне Глав Министерств культур тюркских стран под председательством Министра культуры Азербайджанской Республики г-на Адиля Керимли. На повестке дня заседания были обсуждены вопросы по определению стратегических направлений деятельности Фонда на 2025 год, утверждены план деятельности и бюджетный план, а также создан Консультативно-экспертный комитет при Фонде. Согласно нормативам Уставного документа Фонда в 2025 году Председательство Совета Фонда в алфавитном порядке передается Республике Казахстан. И уже в феврале 2025 года Фондом планируется проведение Второго Совета Фонда в городе Астана.

3. В течение 2024 года Фонд начал активно вести работу по разработке Нормативного документа и подготовке Каталога объектов культурного наследия тюркского мира «Turk Heritage».

4. Фондом проводятся реставрационные и музеефикационные работы ряда важных архитектурных памятников и древних рукописей тюркского мира с целью их возрождения. Например, в этом году закончены реставрационные работы дома-музея известного писателя кыргызского народа Алыкула Осмонова в городе Бишкек, выполненные по поручению Глав Государств Тюркских стран. В последующие годы Фондом планируются реставрационные и музеефикационные, археологические и консервационные работы ряда историко-культурных объектов, таких как, древняя мечеть Гочахмедли XVIII века, расположенный в регионе Карабах; древняя рукопись ХІІ века «Золотой Коран», сохранившаяся в Национальной библиотеке Республики Казахстан в городе Алматы; уникальный памятник Республиканского музея-заповедника «Ежелгі Тараз», древнее городище Кулан, расположенный в Жамбылской области в Казахстане; «Дворец Караханидов» и исторический памятник «Красная речка», расположенные на территории Кыргызстана, в селе Навикат, Чуйской области.

5. Стоит отметить, что в 2024 году при Фонде был создан Консультативный совет реставраторов и историков-архитекторов тюркских стран для обеспечения фундаментальных исследований в стратегическом развитии историко-культурного наследия тюркского мира.

6. Фонд активно ведет образовательно-просветительскую деятельность. Так, в книжных сериях «Жемчужины тюркской литературы», «Жемчужины тюркской науки» и «Выдающиеся личности Тюркского мира» были изданы ряд книг. Так, в рамках празднования 530-летнего юбилея мастера лирической поэзии Востока, величайшего азербайджанского поэта Мухаммада Физули Фондом были изданы книги «Физули – 530 строк» и «Гейдар Алиев и Мухаммад Физули», собравшие выступления Гейдара Алиева о творчестве Мухаммада Физули и произведения выдающегося поэта азербайджанского народа, мыслителя, занимающего особое место в тюркской культуре. Данные книги были презентованы в рамках Дней культуры Азербайджанской Республики в Республике Казахстан в городе Астана, где Фонд принимал активное участие.

Презентация книги «Мир Низами Гянджеви» азербайджанского писателя, ученого-литературоведа, доктора филологических наук, профессора Мир Джалала Али оглы Пашаева прошла в штаб-квартире Фонда в городе Баку, куда были приглашены представители интеллигенции Азербайджана, государственных и международных организаций и СМИ.

Фонд также издал первый уникальный сборник «Национальные музыкальные инструменты тюркоязычных народов», собравший труды известных ученых-музыковедов тюркского мира об инструментально-исполнительском наследии наших народов, презентация которого пройдет в ближайшем будущем.

7. Фондом реализуются Международные образовательные программы по обмену опытом, объединяющие специалистов в области сохранения, изучения и пропаганды культурного наследия тюркских народов. Первая программа обучения была проведена в этом году в городе Стамбул в Турции. В 2025 году такие же обучающие программы планируется провести во всех Тюркских странах.

8. Фондом открываются Центры культурного наследия тюркских народов на базах высших учебных заведений главных городов тюркского мира и других стран. В 2025 году планируется открытие Центров в стенах Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагуна в городе Бишкеке в Кыргызстане и в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби в Казахстане. В ближайшем будущем планируется открытие подобных центров в Азербайджане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и Венгрии.

9. В 2024 году Фонд с целью обеспечения условий для документального информирования зрителя, в том числе молодого поколения об общетюркском историко-культурном наследии тюркских народов на доступном языке с помощью современных мировых медиа и цифровых платформ начал уникальный образовательный медиа-проект «Turk Discovery», в рамках которого был подготовлен эксклюзивный высококачественный тематический контент для платформы YouTube.

10. Фонд также, регулярно проводит творческие, научно-образовательные мероприятия в международном пространстве,среди которых стоит отметить следующие: уникальная выставка келагаи под названием «Qarabağın cizgiləri» руководителя Азербайджанского Центра национальной одежды, члена Ассоциации Евразийских этнодизайнеров Гюльнары Халиловой, где были представлены портреты известных личностей, родившихся в Карабахском регионе, нарисованные на древнем шелковом платке; І Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства тюркоязычных народов «Гурама», где были представлены древнейшие техники ткачества тюркоязычных народов; проект «Дни Физули», посвященный 530-летию Мухаммада Физули, куда были приглашены известные коллективы тюркоязычных стран; теоретические и практические обучающие курсы по древней тюркской письменности, проведенные для студентов вузов Азербайджана; ІХ Международный Симпозиум «Отголоски наследия: изучение наследия музыки и танца», проведенный совместно с ICTMD (International Council for Traditions of Music and Dance), куда были приглашены видные деятели культуры и науки со всего мира и множество других проектов.

11. Фонд также активно принимает участие на международных проектах. Среди которых, Круглый стол «Кыргызско-Азербайджанские культурно-гуманитарные дружеские связи», Международная выставка «Культура одежды и ювелирного искусства тюркских народов» в честь 15-летия включения праздника Новруз в Репрезентативный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, Форум культурной и творческой индустрии, Форум «Культурное наследие», Круглый стол «Я сын тюркского народа» в честь 95-летнего юбилея великого писателя кыргызского народа Чингиза Айтматова, VI Всемирный форум по межкультурному диалогу, Казахстанско-Азербайджанский туристический форум, Торжественное мероприятие в честь празднования 90-летнего юбилея со дня образования Союза писателей Азербайджана в городе Баку; Торжественное закрытие года «Шуша – культурная столица тюркского мира» в городе Шуша, а также на панельной сессии на тему «Диалог высокого уровня по борьбе с изменением климата, основанном на культуре», организованном в рамках 29-сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) в Азербайджане.

V Всемирные игры кочевников в городе Астана, IV Медиафорум тюркоязычных журналистов в городе Алматы в Казахстане.

ХІ Саммит Глав Государств Организации Тюркских Государств в городе Бишкек в Кыргызстане.

Международная научная конференция «Древняя культура Анау», проведенная в городе Анау в Туркменистане по случаю превозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Именно здесь был впервые поднят вопрос о создании Нормативного документа по сохранению культурного наследия тюркских стран. На данном мероприятии приняли участие Генеральные секретари Национальных комиссий Тюркских стран по делам ЮНЕСКО и представители государственных и международных организаций.

ІІІ Дипломатический форум на тему «Продвижение дипломатии во времена потрясений», организованный под эгидой Президента Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдогана в городе Анталья. Мероприятие, посвященное 15-летию со дня подписания Нахчываньского соглашения в городе Анкара в Турции.

ІІ Международный форум искусства Маком в городе Джиззах, ХІІІ Международный музыкальный фестиваль «Sharq taronalari» в городе Самарканд, проект «Неделя международного культурного наследия» в городе Ташкент в Узбекистане.

Проект «Неделя Тюркского мира», проведенная в городе Женева в Швейцарии и многие другие.

12. Научная деятельность Фонда также выражена большой активностью. Так, Фондом была проведена Международная конференция на тему «Изучение и сохранение исторического и культурного наследия тюркского мира с точки зрения ЮНЕСКО».

В июне 2024 года Фонд провел Международную научно-методическую конференцию «Духовное и культурное наследие тюркских народов» в визит-центре музея-заповедника «Таңбалы» в Алматинской области, организованной к 20-летию со дня включения памятников «Таңбалы» в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО,

В 2024 году Фондом была проведена Международная научно-теоретическая конференция «Духовное наследие тюркских народов в контексте мировой цивилизации: эпос «Алпамыс батыр»», которая прошла в городе Алматы в Казахстане, где известными учеными Тюркского мира был обсужден вопрос о включении эпоса в транснациональную номинацию Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день эта важная деятельность активно продолжается и ведутся подготовительные работы необходимой документации.

Особую значимость имеет один из самых крупных и важных проектов Фонда. Монументальный труд великого Махмуда Кашгари «Дивани Лугат ат-Турк» в очередной раз был признан мировым сообществом как один из основополагающих и важных трудов не только в Тюркском мире, но и в мировом пространстве. День 13 декабря 2024 года непременно останется в истории. Ведь именно в этот день на главной мировой площадке по сохранению историко-культурного наследия человечества в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже во Франции известные ученые со всего мира собрались на Международной конференции «Составление карты мира в лексикографии: 950-летие «Дивани Лугат ат-Турк»» для того, чтобы подчеркнуть бесценный вклад «Дивани Лугат ат-Турк» в мировую культуру, а также в развитие языка и культурного наследия тюркских народов.

Центральными и значимыми событиями конференции стали презентации сразу двух переводов первого энциклопедического словаря тюркских народов «Дивани Лугат ат-Турк» Махмуда Кашгари. Первым прошла презентация перевода энциклопедии «Дивани Лугат ат-Турк» на русский язык, выполненного востоковедом-арабистом Зифой-Алуой Ауэзовой с факсимиле рукописи, с оригинала на арабском языке. А презентация гениального труда Махмуда Кашгари, переведенного на азербайджанский язык, выполненного также с языка оригинала великим азербайджанским ученым, тюркологом Халидом Саидом Ходжаевым поистине произвела фурор. Ведь труд, который долгие года считался утерянным, был вновь возрожден выдающемися учеными-лингвистами Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана во главе с его директором Надиром Маммедли. Это был поистине исторический момент в истории тюркского мира.

13) Фонд тюркской культуры и наследия в ноябре текущего года в рамках ХІ Саммита Глав Государств Организации Тюркских Государств провел торжественное открытие уникальной выставки в Национальном историческом музее Кыргызской Республики в городе Бишкек, посвященной богатому наследию Махмуда Кашгари. Первыми гостями данной выставки стали Первая леди Кыргызстана г-жа Айгуль Жапарова, Первая леди Турции г-жа Эмине Эрдоган и супруга Премьер-министра Венгрии г-жа Анико Леваи. Данная передвижная выставка в течение 2025 года будет представлена в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, Турции, Узбекистане, Венгрии и в ряде других стран.

В завершение своего доклада Актоты Раимкулова подчеркнула возросший интерес мирового сообщества к деятельности Фонда, что свидетельствует о глубоком уважении и внимании к богатому культурному наследию тюркских народов. Она привела цитату Махмуда Кашгари:

«... Аллах Всевышний вознес светило Удачи к созвездям тюрок,

царство их расположил среди небесных сфер,

назвал их ат-турк

и наделил могуществом,

сделал Правителями Века

и вложил им в руки бразды правления миром,

возвысил над (остальными) людьми,

усилил тех, кто был им близок и предан, направив к истине...»

Фонд тюркской культуры и наследия продолжит уверенно прокладывать путь к сохранению и возрождению величайших духовных и культурных сокровищ тюркского мира. Его деятельность станет не просто связующим звеном между народами, но и мощным фактором, формирующим международную повестку в области культуры и науки. Каждый проект, инициированный Фондом, – это шаг к укреплению единства и пробуждению глубинной гордости за тюркское наследие. Эти усилия не только сохранят самобытность и традиции, но и станут неотъемлемой частью глобального культурного пространства, увековечивая вклад тюркских народов в мировую историю и цивилизацию.

Автор Вахид Шукюров