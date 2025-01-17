Израиль освободит 2 тыс. палестинцев на первом этапе сделки с ХАМАС

Первый этап подписанного 16 января в Дохе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение 33 израильских пленников в обмен на 2 тыс. палестинских заключенных.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, первый этап сделки продлится 42 дня, а реализация соглашения начнется через два-три дня после его подписания. В первую очередь будут освобождены 33 заложника: сначала женщины и дети, затем женщины-солдаты, затем мужчины старше 50 лет и молодые люди, которые определены как «гуманитарные случаи». В обмен на это Израиль освободит содержащихся в его тюрьмах 2 тыс. осужденных террористов, в том числе около тысячи человек, задержанных после событий 7 октября 2023 года. Порядка 250 человек из числа утвержденных для обмена палестинских заключенных отбывают пожизненные сроки. При этом в рамках сделки не будет освобожден ни один из террористов, принимавших непосредственное участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, отмечает газета.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа 16 января в Дохе со стороны Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара. Согласно заявлению канцелярии, для утверждения соглашения будет созван кабинет министров безопасности, а затем проведено заседание правительства в полном составе. Голосование пройдет 18 января.