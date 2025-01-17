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Российский политолог: Армения становится форпостом Запада

First News Media10:39 - Сегодня
Российский политолог: Армения становится форпостом Запада

Армения становится форпостом Запада на северных границах Ирана, и это вызывает бешеное раздражение Тегерана.

Об этом сказал российский политолог Станислав Тарасов, комментируя один из компонентов хартии Армения-США касаемо работы пограничников.

Ранее сообщалось, что в хартии о стратегическом партнерстве Армения-США говорится о сотрудничестве в обеспечении пограничной безопасности. Также запланирован визит в Армению группы американских специалистов по таможенному и пограничному контролю для «укрепления погранбезопасности».

Тарасов считает не случайным недавний визит в Иреван (сразу после Баку) секретаря Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Акбара Ахмадиана. Он сообщил некоторые детали по визиту, появившиеся в иранской прессе: Тегеран предложил Иревану заключить военно-политический пакт, военный альянс.

«В этом плане Иран мог бы взять на себя обязательства по гарантии безопасности в Армении. Кстати, даже присутствие американских пограничников и договор о стратегическом партнерстве с США не предусматривает для Армении положения о гарантиях национальной безопасности или сохранения территориальной целостности», – сказал эксперт.

Он назвал опасным дрейф Армении в сторону Запада в условиях осложняющейся геополитической ситуации как на Южном Кавказе, так и на Ближнем Востоке, считая, что предпосылка к созданию какого-то регионального конфликта вполне реальна.

«Во всяком случае, все признаки для этого появились. Если только там вспыхнет война, то от Армении останется… вообще Армения может лишиться своей государственности, как и Украина», – сказал Тарасов.

Он видит большой геополитический смысл в том, что американские специалисты приходят на смену российским пограничникам, покинувшим, в частности, границу с Ираном (она теперь под контролем пограничников Армении и Ирана), и находящихся там, по сути, с целью упреждения ситуации.

«Когда после подписания договора о стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенными Штатами вдруг появляются пограничники так называемой третьей страны, причем с непонятными функциями, причем с большими геополитическими амбициями с точки зрения представительства, то понятно, что Армения окончательно берет курс внешней политики на Запад. И, видимо, вопрос о пребывании не только наших пограничников, но и российской военной базы в Гюмри остается только вопросом времени», – сказал Тарасов.

Он согласен с позицией Кремля и МИД РФ по поводу того, что присутствие Штатов в регионе Южного Кавказа носит дестабилизирующий характер.

Источник: Sputnik Армения

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