Бербок раскритиковала Шольца

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала канцлера Олафа Шольца за блокировку €3 млрд для помощи Украине.

В эфире подкаста издания Politico она заявила, что ее «очень задевает» позиция немецкого канцлера.

«Честно говоря, меня очень задевает, что для некоторых политиков вопрос о том, как быстро набрать несколько голосов на федеральных выборах, важнее, чем ответственность за реальное обеспечение мира и свободы в Европе», — сказала Бербок, имея в виду позицию Шольца.

До этого журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, Писториус и глава МИД Анналена Бербок настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Источник: Газета.ру