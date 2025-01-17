Президент Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости.

Иранского политика встречали в столичном аэропорту "Внуково-2" министр энергетики Сергей Цивилев, а также замглавы МИД Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.

Путин и Пезешкиан должны подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который призван заменить действующий между Россией и Ираном документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.

Источник: РИА Новости