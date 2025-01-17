СМИ: Армения и Азербайджан до лета представят совместное заявление о роспуске МГ ОБСЕ

Армения и Азербайджан представят совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.

Об этом пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на провластных источников.

В сообщении издания говорится о том, что до наступления лета премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев совместно подадут заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.

Как отмечает издание, несмотря на неоднократные заявления Пашиняна о том, что он согласен на роспуск парламента только в случае подписания мирного договора, после недавних заявлений Президента Ильхама Алиева премьер-министр Армении «отступил, поспешив согласиться на это очередное требование».

«Более того, министр юстиции Србуи Галян недавно заявила на пресс-конференции, что власть поставила перед собой цель подготовить текст новой Конституции до выборов. В то время как Совет по конституционной реформе принял решение, что концепция должна быть представлена в декабре 2026 года», - отмечает издание.