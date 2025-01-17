Жители пригородов Баку жалуются на переполненность автобусов - ВИДЕО

Жители пригородов Баку, которые ежедневно ездят в центр города, жалуются на переполненные автобусы маршрута №105, связывающего станцию метро "Нефтчиляр" с поселком Балаханы.

Как сообщает 1news. az со ссылкой на Xəzər TV, пассажиры вынуждены ехать у открытых дверей, держась за поручни, из-за нехватки мест. Кроме того, они выражают недовольство большими интервалами между рейсами.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) уточнили, что на маршруте №105, который временно обслуживает компания Azlənd Plaza, работают 16 автобусов с интервалом в 10 минут.

"Перевозчику было поручено скорректировать количество автобусов и их расписание в зависимости от пассажиропотока", — сообщили в Агентстве.

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