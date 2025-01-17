 Грузия предлагает инициативу трехстороннего сотрудничества на Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Грузия предлагает инициативу трехстороннего сотрудничества на Южном Кавказе

First News Media12:49 - Сегодня
Грузия предлагает инициативу трехстороннего сотрудничества на Южном Кавказе

Грузия заинтересована в реализации конкретных практических шагов и развитии взаимодействия в регионе, а также предлагает инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение трех стран Южного Кавказа в различные сферы.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе 10-го заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству в Баку.

Он отметил, что заседание МПК будет способствовать динамичному сотрудничеству между двумя странами.

«Для меня большая честь находиться сегодня в Баку, городе, который каждый раз поражает нас своей красотой и темпами развития. Я рад возможности впервые стать сопредседателем 10-го Межправительственной грузино-азербайджанской комиссии экономического сотрудничества. Я глубоко убежден, что сегодняшняя встреча высветит новые возможности для расширения сотрудничества между нашими странами, чтобы сделать стратегическое партнерство между нашими странами еще более динамичным и плодотворным», - отметил Кобахидзе.

Он также отметил, что ключевым условием для регионального развития и устойчивого процветания является стабильность в регионе.

«Уверен, что совместными усилиями мы не только преодолеем все вызовы, но и воспользуемся имеющимися возможностями для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в принятии конкретных практических шагов и развитии сотрудничества в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы», - подчеркнул он.

Премьер Грузии также поздравил Азербайджан с успешным проведением 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29).

«Я рад, что мне представилась возможность принять участие в работе СOP-29», - отметил он.

Поделиться:
211

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии ...

Мнение

Глобальная популярность мугама «Баяты-Шираз»: От города Шуша до фестиваля Coachella - ...

Политика

Хакан Фидан совершит визит в Азербайджан

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

В мире

Путин и Пезешкиан обсудили новый этап сотрудничества между Россией и Ираном

В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС

В Калифорнии число жертв пожаров выросло до 27 человек

В трех странах Европы запасы газа опустились ниже 50 процентов

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Маск заявил, что имплант Neuralink вживили третьему пациенту

Эрдоган назвал смену власти в Сирии «победой Турции»

США ввели санкции против сына Вагита Алекперова

Армения передала России ноту протеста

Последние новости

Глобальная популярность мугама «Баяты-Шираз»: От города Шуша до фестиваля Coachella - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Пешеход чудом спасся в последний момент во время ДТП – ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Путин и Пезешкиан обсудили новый этап сотрудничества между Россией и Ираном

Сегодня, 15:33

Омбудсмен обратилась к международному сообществу

Сегодня, 15:31

Хакан Фидан совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 15:24

В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС

Сегодня, 15:12

Кобахидзе: Ильхам Алиев лидер, который ведет Азербайджан вперед

Сегодня, 15:08

Проведен осмотр земельного участка, отведенного для нового здания посольства Грузии в Баку

Сегодня, 15:05

Расширяется программа финансового поощрения ученых

Сегодня, 15:00

Завершилась II программа стажировки для студентов-выпускников «Маарифчи» - ФОТО

Сегодня, 14:57

«Azercell» запустил функцию «Гостевой вход» на своем мобильном приложении!

Сегодня, 14:55

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 14:17

NEQSOL Holding цифровизирует функции управления рисками и комплаенс – ФОТО

Сегодня, 14:15

В Калифорнии число жертв пожаров выросло до 27 человек

Сегодня, 14:09

В трех странах Европы запасы газа опустились ниже 50 процентов

Сегодня, 14:08

Пашинян отчитался перед Путиным о недавних шагах Иревана в контексте отношений с ЕС

Сегодня, 14:07

Президент Бразилии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Сегодня, 14:04

Луна внесена в список объектов, подверженных риску разрушения

Сегодня, 14:03

На судебном процессе армян, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане, гособвинение защищают 6 прокуроров

Сегодня, 13:56

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один - ФОТО

Сегодня, 13:54
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23