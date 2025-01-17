Грузия предлагает инициативу трехстороннего сотрудничества на Южном Кавказе

Грузия заинтересована в реализации конкретных практических шагов и развитии взаимодействия в регионе, а также предлагает инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение трех стран Южного Кавказа в различные сферы.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе 10-го заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству в Баку.

Он отметил, что заседание МПК будет способствовать динамичному сотрудничеству между двумя странами.

«Для меня большая честь находиться сегодня в Баку, городе, который каждый раз поражает нас своей красотой и темпами развития. Я рад возможности впервые стать сопредседателем 10-го Межправительственной грузино-азербайджанской комиссии экономического сотрудничества. Я глубоко убежден, что сегодняшняя встреча высветит новые возможности для расширения сотрудничества между нашими странами, чтобы сделать стратегическое партнерство между нашими странами еще более динамичным и плодотворным», - отметил Кобахидзе.

Он также отметил, что ключевым условием для регионального развития и устойчивого процветания является стабильность в регионе.

«Уверен, что совместными усилиями мы не только преодолеем все вызовы, но и воспользуемся имеющимися возможностями для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в принятии конкретных практических шагов и развитии сотрудничества в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы», - подчеркнул он.

Премьер Грузии также поздравил Азербайджан с успешным проведением 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29).

«Я рад, что мне представилась возможность принять участие в работе СOP-29», - отметил он.