В Баку начинаются реставрационные работы мозаичных композиций

В ряде районов Баку существуют мозаичные композиции, украшающие некоторые здания и парки города, которые являются одной из форм историко-культурного наследия нашего народа.

К сожалению, ввиду отсутствия должного внимания к этому широко распространенному виду народного прикладного искусства возникла острая необходимость в реставрационных работах мозаичных композиций, созданных в XX веке.

В связи с этим вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выдвинула инициативу по реставрации существующих мозаичных композиций. На встрече, проведенной в Исполнительной власти города Баку, были обсуждены вопросы, вытекающие из этой инициативы.

После обсуждений была создана соответствующая комиссия по данному вопросу и определен предварительный план действий. Главам районных органов исполнительной власти было поручено провести инвентаризацию на руководимых ими территориях, восстановить существующие мозаичные композиции и усилить контроль за ними. На некоторых территориях уже начались реставрационные работы.

На совещании было принято решение издать альбом с уже имеющимися мозаичными композициями.