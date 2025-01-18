Генштаб ВС Ирана опроверг версии о причинах крушения вертолета Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг содержимое публикации агентства Fars о причинах падения вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси.

"Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолета стало нахождение на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, - ложь", - говорится в заявлении управления иранского Генштаба по связям с общественностью.

Ведомство потребовало от средств массовой информации согласовывать с ним публикации новостей по теме обороны и безопасности, "не жертвовать точностью ради скорости и не давать врагам повода для злоупотреблений".

Иранский Генштаб опубликовал два отчета по результатам расследования гибели президента.

21 августа источник в иранских спецслужбах сообщил Fars, что падение вертолета было несчастным случаем: число пассажиров на борту превышало допустимую норму, поэтому вертолет не смогл набрать высоту и в условиях непогоды врезалось в поверхность горы. При этом "в соответствии с мерами безопасности на вертолетах не были установлены системы GPS". Кроме того, правоохранители проверили по меньшей мере 30 тыс. иранцев по делу Раиси, все указывает на отсутствие человеческого фактора.

Источник: ТАСС