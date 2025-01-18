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Наши школьники завоевали одну золотую и семь бронзовых медалей на международной олимпиаде

First News Media13:55 - Сегодня
Наши школьники завоевали одну золотую и семь бронзовых медалей на международной олимпиаде

Азербайджанские школьники приняли участие в XXI Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике (ИЖО-2025), которая прошла в Астане с 13 по 17 января.

По итогам двух туров олимпиады азербайджанские участники завоевали одну золотую и семь бронзовых медалей.

Всего в олимпиаде приняли участие более 700 школьников из 15 стран. Вопросы, подготовленные международным жюри, соответствовали программе профильных занятий.

Международная Жаутыковская олимпиада проводится с 2005 года под эгидой Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Целью олимпиады является популяризация физики и математики среди учащихся, развитие международного сотрудничества, установление дружеских связей между профильными школами разных стран, обмен опытом.

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