Сотрудничество Турции с Азербайджаном не зависит от времени и места - Хакан Фидан
Сотрудничество Турции с Азербайджаном не зависит от времени и места.
Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегдня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Министр отметил, что Азербайджан был рядом с Турцией в трудные времена.
"Мы будем продолжать идти этим же путем и прилагать все усилия для дальнейшего развития наших отношений. Нам нужно работать усерднее, чтобы достичь нашей торговой цели в 15 миллиардов долларов.
Мы хотим, чтобы проект железной дороги Карс-Нахчыван начал функционировать как можно скорее", - добавил Х.Фидан.
243