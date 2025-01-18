Бербок ушла с совещания после отказа Шольца предоставить помощь Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула правительственное заседание, после того как немецкий канцлер Олаф Шольц заблокировал выделение нового пакета помощи Украине, сообщает Bild.

Канцлер попытался удержать главу МИДа, однако разгневанная министр покинула помещение несмотря на просьбы господина Шольца. Инцидент произошел на глазах у других политиков и журналистов.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус и Анналена Бербок активно продвигают новый пакет помощи для нужд ВСУ. Министры планировали передать Украине ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных комплексов Patriot, десять гаубиц, а также боеприпасы. Общая сумма планируемого транша должна была составить €3 млрд.

Источник: kommersant.ru