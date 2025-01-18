Армянский архиепископ опроверг свою причастность к какой-либо политической силе

Предводитель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян заверяет, что не присоединился к какой-либо политической силе.

Об этом он заявил в беседе с агентством «Пастинфо», комментируя заявление экс-министра обороны Аршака Карапетяна.

Накануне Карапетян заявил, что с Аджапахяном, а также с экс-мэром Иревана Альбертом Базеяном создает новую силу – «Всеармянский единый совет».

«Ко мне обратились, попросили быть их духовным наставником и помощником, я ответил: «пожалуйста, с радостью». Только и всего. Я не состою ни в каком совете [политического движения] и не могу состоять», – заявил архиепископ Микаэл.

Он отметил, что делает политические оценки, но не занимался и не хочет заниматься политической деятельностью.

Отметим, что накануне генерал Аршак Карапетян также заявил, что новая сила будет основываться на триединстве нация-армия-церковь, чтобы восстановить прежний авторитет Армении.