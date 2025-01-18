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Задержаны лица, совершавшие хулиганские действия в связи со смертельным ДТП в Имишли

First News Media17:15 - Сегодня
Задержаны лица, совершавшие хулиганские действия в связи со смертельным ДТП в Имишли

Группа лиц совершила хулиганские действия на месте смертельного дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе.

Как сообщили в пресс-службе МВД, установлены и задержаны лица, пытавшиеся совершить преступление на месте происшествия, нанеся дополнительный ущерб служебному полицейскому автомобилю.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, что, по данным МВД, ехавшая на службу полицейская машина в результате появления перед ней другого автомобиля совершила маневр, сбив стоявших у обочины детей, двое из них погибли, а остальные несовершеннолетние и водитель были доставлены в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование органами полиции и прокуратуры.

Источник: Trend

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