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Еще 42 семьям вручены ключи от квартир в Джебраиле - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:40 - Сегодня
Еще 42 семьям вручены ключи от квартир в Джебраиле - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Очередной группе переселенцев, прибывшей в субботу в город Джебраил, вручены ключи от квартир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после встречи прибывших в Джебраил семей сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили им подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных объектов и предметов и сообщать соответствующим органам при возникновении подобных ситуаций.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица. Семьи, с радостью получив ключи, заселились в свои дома. В новых зданиях, построенных в городе Джебраил по указанию главы государства, созданы все условия для расселения семей.

08:55

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории в субботу из Гарадагского района Баку в город Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных уголках республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в город Джебраил возвращаются еще 42 семьи – 206 человек.

Возвращающиеся в родной край жители Джебраила поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную поддержку и заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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