Во 2-м жилом квартале города Агдам строится 1268 квартир - ФОТО

Как и в других освобожденных от оккупации регионах, в Агдамском районе ведутся масштабные строительные работы.

Из руин возводится новый, современный Агдам.

Региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал на строительной площадке многоквартирных жилых домов в Агдаме и поинтересовался проводимыми работами.

Как сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби, в городе Агдам планируется строительство пяти жилых кварталов. В соответствии с Генеральным планом в жилых кварталах 1, 2, 3, 4 и 5 завершены работы по сносу и вертикальной планировке. Во 2-м жилом квартале с прошлого года начались строительные работы. В настоящее время здесь продолжается строительство 66 зданий в 11 кварталах. Всего же планируется построить 60 жилых домов - 1268 квартир - и 6 нежилых.

Руководитель проекта Наби Мансуров проинформировал о работах, проделанных во 2-м жилом квартале. По его словам, во многих строящихся сейчас во 2-м квартале зданиях завершен монтаж железобетонных конструкций, а в других он продолжается стремительными темпами и качественно. Параллельно с этим также проводятся кладка наружных стен, малярные работы и штукатурка. Здания будут 5-, 6- и 7-этажными, в каждом из них предусмотрены лифт и подземный гараж. В жилом массиве также будут построены котельная, детский развлекательный центр и спортивные площадки.