Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

Национальная служба гидрометеорологии поделилась информацией о фактической погоде, наблюдаемой на территории Азербайджана.

По данным на 11:00 18 января, в большинстве районов страны погода была в основном без осадков, однако на востоке местами шли дожди, а в горах выпал снег.

Количество выпавших осадков составило до 2 мм в Шамахы и до 1 мм в Шеки, Гобустане, Шахдаге и Астаре.

Высота снежного покрова в Грызе и Ордубаде достигла 2 см.

В некоторых местах дул западный ветер, порывы которого в соответствии с желтым предупреждением усиливались до 20 м/с в Товузе и Джейранчёле, до 18 м/с в Нафталане, Шамкире и Гяндже.

Туман наблюдался в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Гахе, Шеки, Габале, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Грызе, Евлахе, Гёйчае, Зардабе и Лерике, видимость в тумане была ограничена до 500 м.

Минимальная температура воздуха составила до 5 градусов тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, до 7 градусов выше нуля в Аранской зоне и до 8 градусов мороза в Нахчыванской АР и горных районах.