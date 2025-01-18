Киев подвергся ракетному обстрелу, есть погибшие - ФОТО

Утром 18 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, что привело к пожарам и жертвам.

Как сообщает собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ в Киеве, в 05:50 по местному времени раздался сигнал воздушной тревоги, сработала система ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ракетного обстрела в нежилом здании в Шевченковском районе столицы произошло возгорание. На место были направлены все подразделения. Позже стало известно, что погибли как минимум четыре человека.

Также в Шевченковском районе выбило окна жилого дома, поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская». Вход на станцию закрыт, добавил Кличко.

По словам мэра, в Шевченковском районе взорвался водопровод. На место происшествия выехали ремонтные бригады.