Киев подвергся ракетному обстрелу, есть погибшие - ФОТО
Утром 18 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, что привело к пожарам и жертвам.
Как сообщает собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ в Киеве, в 05:50 по местному времени раздался сигнал воздушной тревоги, сработала система ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ракетного обстрела в нежилом здании в Шевченковском районе столицы произошло возгорание. На место были направлены все подразделения. Позже стало известно, что погибли как минимум четыре человека.
Также в Шевченковском районе выбило окна жилого дома, поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская». Вход на станцию закрыт, добавил Кличко.
По словам мэра, в Шевченковском районе взорвался водопровод. На место происшествия выехали ремонтные бригады.