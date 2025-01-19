В Марнеули почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО

В Баку 35 лет назад было совершено одно из самых тяжких преступлений против человечности.

Главной целью осуществления этой трагедии было сокрушить решимость азербайджанского народа в борьбе за свободу, не дать обрести суверенитет. Однако эта резня не сломила дух азербайджанского народа. Ценой крови шехидов наш народ обрел свободу. Поэтому трагедия 20 Января золотыми буквами вписана в героическую историю нашего народа. Азербайджанцы, где бы они ни жили, не должны забывать эту дату, должны не только постоянно чтить память наших шехидов, но и с гордостью говорить о нашей героической истории.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли были высказаны на вечере памяти жертв 20 января, состоявшемся в «Интеграционном центре азербайджанцев Грузии» (ИЦАГ).

На мероприятии минутой молчания была почтена память шехидов.

Исполнительный директор ИЦАГ Мурад Мурадов подробно рассказал о причинах и последствиях трагедии 20 Января.

Затем с презентацией о трагедии 20 Января выступили волонтеры Центра Сулейман Новрузов и Эмин Мамедов.

В заключение мероприятия участники посмотрели документальный фильм о 20 Января.

Отметим, что в Центре создан мемориальный уголок, посвященный жертвам трагедии. Уголок будет открыт до 27 января.