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Фуад Мурадов: Диаспорские организации должны объединить усилия во имя национальных интересов Азербайджана - ФОТО

First News Media17:25 - Сегодня
Фуад Мурадов: Диаспорские организации должны объединить усилия во имя национальных интересов Азербайджана - ФОТО

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, в рамках рабочей поездки в Турцию, в воскресенье, 19 января провел в городе Карс встречу с представителями азербайджанской общины, в том числе с соотечественниками, преподающими в Кавказском университете.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи, прошедшей в Образовательном центре Гейдара Алиева при Кавказском университете, были заслушаны инициативы и предложения по вопросам реализации новых проектов по продвижению сотрудничества Турции и Азербайджана, защите исторического наследия региона, предотвращению распространения дезинформации, обогащению фондов библиотек и университетов изданиями об Азербайджане.

Ф. Мурадов призвал азербайджанские организации к консолидации усилий во имя интересов родной страны. «Развитие и успех диаспорских организаций неразрывно связаны с единством и сплоченностью во имя общенациональных интересов Азербайджана. Интересы родной страны всегда должны стоять выше личных инициатив и приоритетов отдельных структур», - сказал глава госкомитета.

Он подчеркнул, что азербайджанское государство заинтересовано в укреплении диаспорских структур и делает все возможное для поддержки соотечественников за рубежом.

В качестве примера Ф. Мурадов привел отправку по линии госкомитета ежегодно за рубеж до 10 тыс. книг и пособий об Азербайджане.

Глава госкомитета поручил учесть все инициативы, озвученные в ходе встречи, сообщив, что планирует новые визиты в Турцию с целью ознакомления с вопросами, которые волнуют азербайджанские диаспорские организации.

Во встрече принимали участие ректор Кавказского университета Хусню Капу и генконсул нашей страны в Карсе Замин Алиев.

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