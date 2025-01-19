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Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Энвера Гасанова - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:05 - Сегодня
Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Энвера Гасанова - ОБНОВЛЕНО

Состояние перенесшего инсульт народного артиста Азербайджана Энвера Гасанова стабильное.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве отметили, что 10 января в 10:15 народный артист Э.Гасанов был госпитализирован в отделение терапии Хазарского медицинского центра из-за ухудшения состояния здоровья.

"Ему был поставлен предварительный диагноз неуточненной анемии и оказана первичная медицинская помощь. 17 января из-за ухудшения состояния пациент был переведен в реанимационное отделение. На основе проведенных диагностических обследований у пациента был диагностирован острый ишемический инсульт.

После стабилизации состояния 18 января актер был переведен в неврологическое отделение медицинского учреждения. В настоящее время его лечение продолжается в этом отделении, состояние оценивается как стабильное", - уточнили в TƏBİB.

18:35

Народный артист Азербайджана Энвер Гасанов, перенесший вчера утром инсульт, переведен из реанимации в палату.

Об этом сообщили АПА близкие актера.

Сообщается, что некоторое время назад актера перевели в палату, его лечение продолжается.

Отметим, что актер проходит лечение в Мардакянской больнице №26.

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