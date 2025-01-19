В Нигерии не менее 70 человек погибли из-за взрыва бензовоза

Как минимум 70 человек погибли в результате взрыва бензовоза на западе Нигерии.

Как сообщила газета Vanguard, трагедия произошла из-за ДТП и последующего разлива топлива.

"Пока насчитали 70 погибших", - цитирует газета главу Федеральной службы безопасности движения на дорогах Кумара Цуквама.

ЧП произошло на автостраде в штате Нигер поблизости от АЗС. Бензовоз примерно с 60 тоннами топлива попал в ДТП и перевернулся, затем подъехал другой и начал перекачивать его содержимое. Вокруг собрались люди, пытавшиеся собрать разлившееся топливо, в этот момент произошел взрыв.