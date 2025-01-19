 В Нигерии не менее 70 человек погибли из-за взрыва бензовоза | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Нигерии не менее 70 человек погибли из-за взрыва бензовоза

First News Media09:20 - Сегодня
В Нигерии не менее 70 человек погибли из-за взрыва бензовоза

Как минимум 70 человек погибли в результате взрыва бензовоза на западе Нигерии.

Как сообщила газета Vanguard, трагедия произошла из-за ДТП и последующего разлива топлива.

"Пока насчитали 70 погибших", - цитирует газета главу Федеральной службы безопасности движения на дорогах Кумара Цуквама.

ЧП произошло на автостраде в штате Нигер поблизости от АЗС. Бензовоз примерно с 60 тоннами топлива попал в ДТП и перевернулся, затем подъехал другой и начал перекачивать его содержимое. Вокруг собрались люди, пытавшиеся собрать разлившееся топливо, в этот момент произошел взрыв.

Поделиться:
93

Актуально

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В мире

TikTok стал недоступен пользователям в США

Общество

МВД Азербайджана распространило новые кадры с места ДТП в Имишли - ВИДЕО

Точка зрения

Москва спускает цепных псов: под прицелом Азербайджан

В мире

Cоздана универсальная вакцина против гриппа

ЦАХАЛ начал вывод техники из города Рафах в Газе

В Нигерии не менее 70 человек погибли из-за взрыва бензовоза

TikTok стал недоступен пользователям в США

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе

Аэропорт Пулково открыли на прием и выпуск самолетов - ОБНОВЛЕНО

В Мексике произошло сильное землетрясение

Традиции или педофилия: 9-летнюю девочку продали замуж в Ираке - ВИДЕО

Последние новости

Cоздана универсальная вакцина против гриппа

Сегодня, 09:40

ЦАХАЛ начал вывод техники из города Рафах в Газе

Сегодня, 09:30

В Нигерии не менее 70 человек погибли из-за взрыва бензовоза

Сегодня, 09:20

TikTok стал недоступен пользователям в США

Сегодня, 09:10

В Баку автомобиль сбил 69-летнюю женщину

Сегодня, 09:00

Al Arabiya: ХАМАС скоро передаст список заложников, которых планирует освободить

Сегодня, 00:05

В Баку автомобиль врезался в магазин, продавцы получили тяжелые травмы - ФОТО

18 / 01 / 2025, 23:35

МВД Азербайджана распространило новые кадры с места ДТП в Имишли - ВИДЕО

18 / 01 / 2025, 22:55

Москва спускает цепных псов: под прицелом Азербайджан

18 / 01 / 2025, 22:45

Суд решил заключить президента Южной Кореи под стражу

18 / 01 / 2025, 22:35

Скончался президент Azersun Holding

18 / 01 / 2025, 22:25

Задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой - ФОТО

18 / 01 / 2025, 22:05

Израиль освободит 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложников

18 / 01 / 2025, 21:25

Нападение на судей в Иране признали терактом - ОБНОВЛЕНО

18 / 01 / 2025, 20:55

Сирия запретила импорт товаров из России

18 / 01 / 2025, 20:40

Проект «Безопасный Интернет», проводимый Azercell, укрепляет цифровую безопасность - ФОТО

18 / 01 / 2025, 20:10

Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

18 / 01 / 2025, 20:00

Состоялось первое заседание политических консультаций между МИД Азербайджана и Руанды - ФОТО

18 / 01 / 2025, 19:45

Глава МИД Грузии: Азербайджан является нашим важным партнером

18 / 01 / 2025, 19:25

В Ташкенте отметили 35-ю годовщину трагедии 20 Января - ФОТО

18 / 01 / 2025, 19:10
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23