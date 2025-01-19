Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде из-за его ареста

В Сеуле сторонники президента Юн Сок Ёля после выдачи ордера на его арест в знак протеста разбили окна суда, ворвались в здание и устроили там погром, передает «Рёнхап».

Как отмечает агентство, некоторые из них также бросали мусор, пластиковые стулья и другие предметы в полицейских, окруживших суд. При этом протестующие скандировали имя политика.

До этого стало известно, что не менее 40 человек были задержаны во время митинга у Западного окружного суда.

По данным полиции, в демонстрации участвовали до 44 тыс. человек.