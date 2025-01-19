Трамп может отложить встречу с британским премьером

Избранный президент США Дональд Трамп может отсрочить встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, памятуя о том, что активисты правящей в королевстве Лейбористской партии агитировали против него на американских выборах.

Об этом сообщила газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники в команде Трампа.

По ее данным, ключевые советники избранного президента обсуждают, стоит ли отправлять Стармера в "конец очереди" иностранных лидеров, желающих приехать на переговоры в Вашингтон. В команде Трампа не забыли, как активисты Лейбористской партии участвовали осенью 2024 года в избирательной кампании кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис.

В октябре 2024 года американские СМИ информировали, что штаб республиканца направил официальную жалобу в Федеральную избирательную комиссию в связи с иностранным вмешательством в выборы. "Позиция Трампа заключается в том, что это не их [лейбористов] дело и им следовало держаться подальше, - сказал The Mail on Sunday источник в команде республиканца. - Это оставило горький след".

Источник: ТАСС