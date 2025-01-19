В ХАМАС заявили, что по техническим причинам задержали подачу списка заложников

Палестинское движение ХАМАС объяснило техническими причинами тот факт, что до сих пор не передало Израилю список заложников, которых планирует освободить на первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа, но утверждает, что по-прежнему соблюдает положения сделки.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС подтверждает, что соблюдает условия сделки о прекращении огня, но указывает, что задержка в вопросе передачи списка заложников объясняется техническими причинами на местах", - говорится в документе.

Источник: ТАСС