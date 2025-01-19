Гренландия планирует продлить оборонное соглашение с США без участия Дании

Гренландия желает продлить свое оборонное соглашение с США напрямую, без участия Дании.

Об этом сообщил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер, пишет РИА Новости.

«Мы де-факто являемся страной НАТО здесь, через Данию. Соединенные Штаты имеют военное присутствие. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это», — подчеркнул он.

Необходимо заключить оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами. Также может быть подписано соглашение с Данией отдельно. Для этого есть все возможности, добавил Фенкер.