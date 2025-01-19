Медведев: Байден из-за Украины развязал войну Запада против РФ

Президент США Джо Байден из-за Украины, по сути, развязал войну коллективного Запада против России, едва не перешедшую в ядерный конфликт.

На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

В последний день работы Байдена на президентском посту он предложил проследить, "как опытный и неглупый в целом политик <...> постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика".

"Старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути, развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО", - отметил зампред Совбеза РФ.

Источник: ТАСС