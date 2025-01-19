В Израиле заявили о готовности вернуться к боевым действиям в случае провокаций

Израиль придерживается соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не потерпит возможных провокаций со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, подчеркнув, что военные готовы в любой момент возобновить боевые действия в анклаве.

Он напомнил, что представители ХАМАС в первый день действия соглашения о прекращении огня не передали в срок список первой группы освобождаемых заложников. "Этим утром ХАМАС не выполнило свои обязательства и не передало список возвращающихся похищенных в соответствии с договоренностями. Одновременно с этим мы атаковали здания и террористов в секторе Газа, и прекращение огня наступило позднее. Мы не примем никаких нарушений договоренностей, как мы показали этим утром", - заявил Хагари.

Источник: ТАСС