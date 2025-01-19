Al Arabiya: ХАМАС скоро передаст список заложников, которых планирует освободить

Палестинское движение ХАМАС в ближайшие часы планирует передать полный список заложников, которых собирается освободить на первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, ХАМАС уведомил посредников, что передаст поименный список после того, как переведет всех заложников, которых планирует отпустить, в безопасные районы.

Первый этап сделки, как ожидается, вступит в силу в воскресенье в 8:30 утра по местному времени (10:30 по Баку).