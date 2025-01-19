СМИ: министр нацбезопасности Израиля ушел в отставку из-за сделки с ХАМАС

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал в отставку, а возглавляемая им партия "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") вышла из состава правительственной коалиции Биньямина Нетаньяху в знак протеста против соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает радиостанция Kan.

Бен-Гвир 16 января созвал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что подаст в отставку в случае утверждения израильским правительством сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, отметив, что в случае возобновления боевых действий в анклаве его партия будет готова вернуться в правительство".

Источник: ТАСС