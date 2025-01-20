Губернатором Ватикана впервые назначат женщину

Папа Римский в марте планирует назначить на пост губернатора Ватикана монахиню Раффаэлу Петрини.

Такое заявление он сделал в эфире итальянского ток-шоу «Che tempo che fa» («Какая погода»), передает католическое информационное агентство KNA.

С 2021 года Петрини занимает пост генерального секретаря губернаторства Ватикана. На посту главы правительства города-государства она заменит архиепископа Фернандо Вергеса Альсагу, которому 1 марта 2025 года исполнится 80 лет.

Источник: DW