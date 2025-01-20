В США создают двойников мировых лидеров

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) объявило о разработке и внедрении системы искусственного интеллекта, которая создает виртуальные копии мировых лидеров для аналитической работы.

«Это невероятный пример быстрого и недорогого внедрения современных технологий. Мы разработали инструмент, позволяющий аналитикам общаться с виртуальными версиями иностранных президентов и премьер-министров», — заявил технический директор ЦРУ Нанд Мулчандани.

Западные специалисты считают, что речь идет о современном чат-боте, который может подражать поведению и мышлению определенных политиков. В то же время новый директор ЦРУ, назначенный Трампом, Джон Рэтклифф заявил о своем желании поддерживать такие программы.

«Страна, которая выиграет гонку в новых технологиях, будет доминировать в мире завтрашнего дня», - полагает он.

Кроме того, в ЦРУ рассказали, что разработали технологию, которая «помогает шпионам ориентироваться в городах авторитарных стран, где правительства используют камеры с искусственным интеллектом для постоянного наблюдения за своим населением».

Источник: РИА Новости