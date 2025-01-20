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Шведский журналист теперь прицепился к азербайджанскому суду над Варданяном и Ко

First News Media17:13 - Сегодня
Шведский журналист теперь прицепился к азербайджанскому суду над Варданяном и Ко

Расмус Канбак, журналист базирующегося в Швеции портала Blankspot, еженедельно распространяющий сотни клеветнических статей против Азербайджана, как и ожидалось, выбрал судебный процесс над лицами, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности и других незаконных действиях против азербайджанского народа на бывших оккупированных территориях Азербайджана в качестве очередной темы для клеветы.

Так, Р.Канбак, давно превратившийся в «пресс-секретаря» армянского лобби, в своей сегодняшней статье вновь обвиняет Азербайджан в «разрешении 35-летнего конфликта военным путем и проведении этнических чисток в «Нагорном Карабахе», сожалея о том, что это «не имело политических последствий для Азербайджана».

Руководствуясь мнением действующих за рубежом армянских организаций, он ставит под сомнение законность судебного процесса, особо выделяя среди обвиняемых Рубена Варданяна, которого он представляет как «российско-армянского бизнесмена и филантропа», и утверждает, что Азербайджанское государство заставило его давать ложные показания.

Автор далее выражает свое недовольство тем, что обращение Армянского центра правды и справедливости о направлении в Азербайджан делегации юристов в связи с этим процессом осталось без ответа. Верный традиции, Р.Канбак в завершение обвиняет Азербайджан в «подготовке нового нападения на Армению».

По всей видимости, разоблачение лиц, которые направляли его и отправляли ему фейковые новости из Азербайджана, побудило Р.Канбака интенсифицировать клеветническую деятельность против Азербайджана.

Данный тип в координации с этими покровителями организовывал медиаатаки на всех политических, экономических и культурных партнеров, с которыми посольство Азербайджана в Швеции установило официальные контакты за последние 4 года, призывая их «избегать контактов с посольством азербайджанского режима». Он же сводил обосновавшихся за рубежом представителей бранной (ругательной) оппозиции со шведской прессой и заседающими в местном парламенте ультраправыми и исламофобскими кругами. При этом, попав в затруднительное положение, будучи разоблаченным, Р.Канбак начал опираться на традиционно антиазербайджанскую позицию находящейся в Париже и превратившейся по сути во французскую структуру организации «Репортеры без границ». Видимо, для выполнения своих договорных обязательств перед армянским лобби он находится в поиске новых «творческих путей».

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