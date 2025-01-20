В Баку откроется новое депо для метро

В ближайшее время в эксплуатацию будет введено новое депо «Дарнагюль».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом журналистам рассказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вюсал Асланов. Он отметил, что в настоящее время функционирует только одно депо – «Нариманов», которое обслуживает «красную» и «зеленую» линии метро. После открытия нового депо «зеленая» линия получит свое отдельное независимое депо.

Также планируется модернизация разворотных тоннелей на станциях «Ичеришехер» и «Хатаи». Это улучшение позволит сократить технический перерыв между прибытием поездов на конечную станцию, что приведет к уменьшению интервалов движения.

Кроме того, он сообщил, что в будущем планируется разделение «красной» и «зеленой» линий, которые на данный момент соединяются на станциях «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы».

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