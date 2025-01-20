ВОЗ обновила данные о COVID-19

С 11 ноября по 8 декабря 2024 года в мире было зарегистрировано более 194 тыс. случаев заражения и свыше 2,6 тыс. смертей от COVID-19.

Как сообщает 1news.az, об этом информировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, за отчетный период было зафиксировано 194 029 случаев заболевания и 2 641 случай смерти.

Заболеваемость снизилась на 6%, а смертность — на 24% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

В Западно-Тихоокеанском регионе количество заболевших увеличилось на 42%, а число умерших — на 6%. В то же время, в большинстве других регионов наблюдается снижение заболеваемости и смертности.

На данный момент самым распространенным штаммом COVID-19 в мире остается JN.1, который обнаружен в 147 странах.