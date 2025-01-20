Трамп пообещал очень скоро начать операцию по депортации

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени начать крупнейшую в американской истории операцию по депортации.

«И очень скоро мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории. Даже больше, чем это было у президента Дуайта Эйзенхауэра, который сейчас держит рекорд», - сказал он, выступая 19 января на митинге перед сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

Источник: ТАСС