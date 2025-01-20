Рейс Москва-Дубай экстренно сел в аэропорту Баку

Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва-Дубай, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе аэропорта, командир воздушного судна запросил экстренную посадку в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров.

По информации пресс-службы, самолет Boeing 737-800 приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени, пассажиру была незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь.

Стоит отметить, что в Международном аэропорт Гейдар Алиев регулярно проводятся учения, направленные на повышение готовности к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и обеспечение безопасности пассажиров и экипажа.