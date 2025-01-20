На автодороге Зыхский круг - Аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

Введенное в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничение скорости 20км/ч на некоторых полосах движения автодороги Зыхский круг-Аэропорт снято.

Восстановлен прежний скоростной режим, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при МВД.

Феликс Вишневецкий

09:35

Из-за погодных условий ограничена скорость на некоторых участках трассы Зыхский круг - аэропорт в Баку, снижение составляет 20 км/ч.

Об этом 1news.az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, информируя, что изменения были внесены на информационные табло.

Водителей просят учитывать текущие погодные условия и соблюдать скоростные ограничения.