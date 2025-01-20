Трамп переименует Мексиканский залив

Избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом намерен подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его информации, республиканец после инаугурации подпишет более 200 законов, в том числе о переименовании некоторых мест, таких как Мексиканский залив.

Избранный глава Белого дома заявил о стремлении дать заливу новое название, выступая 7 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Он счел название «Американский залив» красивым и уместным.

Источник: ТАСС