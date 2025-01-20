День Скорби и Гордости. Азербайджанский народ минутой молчания почтил память шехидов 20 Января - ОБНОВЛЕНО

В 12:00 по бакинскому времени азербайджанский народ минутой молчания почтил светлую память шехидов 20 Января.

В знак всенародной скорби движение транспорта было приостановлено, суда, автомобили, поезда подали звуковые сигналы.

В связи с 35-й годовщиной трагедии Кровавого Января на всей территории Азербайджана приспущены государственные флаги Азербайджанской Республики.

В стране и за рубежом проходят церемонии почтения памяти шехидов 20 Января.

12:00

Сегодня, 20 января в 12.00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана жители нашей страны минутой молчания чтят память шехидов 20 Января.

В знак скорби приспущены государственные флаги, приостановлено движение транспорта, с судов, автомобилей даны звуковые сигналы.

Со дня трагических событий 20 Января, вошедших в историю как Черный январь, проходит 35 лет. В Азербайджане это день Скорби, но одновременно день Славы и Гордости – день, когда Азербайджан бесповоротно ступил на путь свободы и независимости.

С раннего утра сотни тысяч жителей Баку приходят в Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память героических сынов Азербайджана, пожертвовавших жизнями ради свободы и независимости Родины, возлагают к их могилам красные гвоздики.