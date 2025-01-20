В некоторых районах Азербайджана выпал снег

В большинстве регионов Азербайджана прошли дожди и выпал снег.

Об этом 1news.az сообщило Национальное управление гидрометеорологии.

В горных районах Азербайджана выпал снег, высота снежного покрова в Губе (Грыз) составила 17 см, в Гахе (Сарыбаш) — 12 см, в Загатале (Элибей) — 10 см, в Гусаре (Лаза) — 5 см, в Алтыагадже — 4 см, в Дашкесане, Хыналыге и Халтане — 3 см, в Гёйгёле и Лерике — 2 см, в Гядабее — 1 см.

Количество осадков составило 3 мм в Шабране, 2 мм в Товузе, Балакене, Шамкире, Билясуваре, Астаре, Ярдымлы, Гяндже, а в Баку и на Абшеронском полуострове — 1 мм.

Дул западный ветер, его скорость, в соответствии с жёлтым предупреждением, местами в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 15 м/с, в Геранбое — 23 м/с, в Нефтчале, Мингячевире, Дашкесане — 20 м/с, в Нафталане, Барде, Шеки, Тертере — 18 м/с, в Агдаме — 16 м/с.

Туман наблюдался в Балакене, Губе, Гусаре, Грызе и Дашкесане, видимость из-за тумана была ограничена до 500-1000 метров.

Минимальная температура воздуха составила 6 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 7 градусов в низменных районах, 10 градусов мороза в Нахчыванской АР и горных районах, а в высокогорьях — до 15 градусов мороза.