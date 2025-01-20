Одна из освобожденных израильских заложниц лишилась двух пальцев

Одна из трех заложниц, отпущенных на свободу движением ХАМАС и переданных израильским военным на территории сектора Газа, лишилась двух пальцев руки.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

«Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАС 7 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Женщины были доставлены в медицинский центр «Шиба» района Тель-а-Шомер города Рамат-Ган в центральной части Израиля.

Три заложницы были переданы движением ХАМАС Международному Комитету Красного Креста (МККК). По данным телеканала Al Arabiya, первая - 23-летняя танцовщица Роми Гонен, которая была похищена с музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года. Она несколько часов пряталась от боевиков, но была обнаружена и ранена в руку. Вторая освобожденная заложница Дорон Штайнбрехер — 30-летний ветеринар. Она была захвачена вооруженными людьми на юге Израиля и успела сообщить об этом родственникам по телефону.

Третья освобожденная заложница — 28-летняя Эмили Дамари, израильтянка, выросшая в Лондоне. Она была похищена из своего дома в кибуце Кфар-Аза и ранена в руку.

Источник: Лента.ру