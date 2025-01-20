Как банки могут защитить своих клиентов от кибермошенничества?

В последние месяцы участились случаи кражи денег с банковских карт после всего лишь одного звонка. Несмотря на неоднократные предупреждения, люди все еще попадают в ловушку мошенников, даже не осознавая этого. Интересно, что эти мошенники чаще всего обманывают людей среднего возраста.

Как сообщает 1news.az со ссылкой Xezerxeber.az, порой последние деньги, находящиеся на картах для получения пособий или пенсий, оказываются в руках этих преступников. Обычно такие преступления совершаются за рубежом, и деньги переводятся на зарубежные счета.

Эксперт по информационной безопасности Рашад Алиев сообщает, что в ведущих странах существуют специальные методы борьбы с такими преступниками. Он предлагает остановить переводы денег с зарплатных, пенсионных и социальных карт за границу.

Эксперт утверждает, что независимо от того, кто звонит, владельцы карт должны держать свои данные в секрете.

Рашад Алиев также отмечает, что банки должны проводить просветительскую работу с клиентами, чтобы те не попадались на уловки мошенников, и разрабатывать специальные программы для этого.

По словам эксперта, такие методы называются социальной инженерией. Один из вариантов таких схем — это звонки с мобильных номеров, где мошенники представляются сотрудниками банка. Мошенники используют психологическую уязвимость людей, чтобы выманить у них деньги.

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