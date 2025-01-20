Председатель ЦИК: В ближайшие годы муниципальные выборы будут проходить на всей территории Азербайджана

В этом году на освобожденных от оккупации территориях не будут проводиться муниципальные выборы.

Как передает АПА, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также отметил, что уже со следующего года муниципальные выборы будут проводиться на всей территории Азербайджана.

По словам председателя ЦИК, впервые в муниципальных выборах примут участие 23 из 26 политических партий страны.

Мазахир Панахов отметил, что результаты муниципальных выборов будут объявлены вечером того же дня или 30-го числа. За выборами будут наблюдать более 70 тысяч наблюдателей. Он добавил, что для участия в выборах иностранные наблюдатели не обращались.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.